Prisma võtab varguste vähendamiseks kasutusele uue turvameetme

Ta lisab, et seetõttu on Prisma otsinud täiendavaid turvameetmeid varguskatsete avastamiseks. „Austasime Sikupilli Prismas pilootprojektiga, kus iseteenindusalast väljumiseks tuleb seal asuvate turvaväravate juures esmalt skaneerida oma ostutšekk, mille järel turvaväravad avanevad,“ selgitab Olup. Ta möönab, et muidugi on Prismasse endiselt oodatud kõik kliendid, kes soovivad lihtsalt tooteid uudistada ja hindu võrrelda. Iseteenindusalast saab väljuda ka midagi ostmata, kuid sellisel juhul avab ala juures asuvad turvaväravad kaupluse töötaja.