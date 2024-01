PIKK VAADE | Heido Vitsur: valitsusel tuleks lõpetada tõe otsimine möödunud sajandil kirjapandust

Vastus küsimusele, kui terve ja milline on Eesti majandus viie aasta pärast, sõltub eelkõige sellest, kuhu maailma majandus- ja geopoliitiline areng praegu suundub ja kuidas me ise oskame maailmas toimuvat tajuda. Samuti sellest, kui õigesti me suudame Eesti tugevusi, nõrkusi ja võimalusi ettevõtluse ja valitsuse tasemel hinnata ja selle alusel ratsionaalselt toimida.