BALTIKUMI AUTOTURG | Vaata, millises riigis ostetakse kõige kallimaid sõidukeid

Mullu stabiliseerusid kasutatud autode hinnad kõigis kolmes riigis, kuid on endiselt pandeemia eelsest ajast kõrgemad. „Hinnalangust ei maksa lähiajal oodata, sest uued sõidukid maksavad varasemast oluliselt rohkem ning see mõjutab ka järelturgu. Viie aasta taguse ajaga võrreldes on pruugitud autode hind teinud läbi märkimisväärse tõusu,“ tõdes Uukkivi. Autode müüki on viimastel aastatel mõjutanud nii pandeemia ja sellest tulenev uute autode defitsiit kui ka sõja algus Ukrainas. Alanud aastal hakkab Eesti turul toimuvat suunama ka planeeritav mootorsõidukimaks.

Longo grupi statistika näitab, et kõige eelistatum on jätkuvalt Saksa autotootjate toodang. Kui Lätis ja Leedus müüsid nad kõige rohkem Opel Astraid, siis Eestis kroonis edetabelit Ford Mondeo. Leedus oli teisel kohal Škoda Octavia, Lätis Volvo V40 ning Eestis Volvo V60.

Opel Astra populaarsuse tingib selle soodne hind järelturul ja konkurentidest veidi parem varustus. „Neli aastat vana ja rikkaliku varustusega Astra maksab alla 10 000 euro. Kliendid hindavad seda ka madalate ülalpidamiskulude tõttu,“ põhjendas Uukkivi. Kasutatud Škodat küll küsitakse tema sõnul rohkem, kuid nende hind on Opelist kallim. Volvo puhul aga mängib rolli turvalise auto renomee. Longo edetabeli tippu pole jõudnud Jaapani ja Korea kasutatud autod, sest nende saadavus on väike. Toyota, Honda ja Kia on aga muidu minev kaup.

Kõige paremini lähevad kaubaks väiksema kütusekuluga autod, millel on 1,6- või 2,0-liitrine diiselmootor. „1,6-liitrise diiselmootoriga Opel Astra on Longo klientide eelistatuim valik,“ tõdes ta. Uukkivi sõnul on diiselmootor kõigi kolme riigi järelturul enim hinnatud jõuallikas. Kuid suurt huvi tuntakse ka 1,5-liitrise töömahuga bensiinimootorite vastu.

Olulisim kriteerium on hind