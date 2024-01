KASULIK | Kust saavad müügiinimesed mu telefoninumbri ja mis lauset kasutada, et edaspidi kõnesid vältida?

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp selgitas, et telefonimüüjate seas levinud viis kontaktide saamiseks on korraldada kampaaniamänge, milles osalemiseks klient ise oma andmeid jagab. „Teine viis on see, et teenusega liitumisel või toote ostmisel annab klient ka nõusoleku edaspidiseks pakkumiste tegemiseks,“ märkis Tulp. Teisalt võib igale inimesele tulla kõne firmast, mille toodetest pole ta kordagi elus kuulnud. Mille alusel tehakse neid kõnesid?