KUULA | Kuidas tööle kandideerida ja stressiga toime tulla? Räägivad karjäärispetsialist ja terapeut

Creitist OÜ on loodud eesmärgiga toetada nii tööandjat kui ka -otsijat. Karjäärinõustamise sessioonid aitavad tööotsijatel enda tugevusi kaardistada ja seeläbi võimaldavad koostada isikupärase CV ning motivatsioonikirja, millega tööle kandideerida. Lisaks on Creitist OÜ eesmärgiks aidata ka ettevõtetel oma meeskondi motiveerida ja arendada, suurendada töötajate rahulolu ning parandada organisatsioonide töökultuuri. Sealhulgas pakuvad Doris Luha ja Inge-Helene Pello ka heaolu nõustamist eraisikutele, kes tunnevad, et tahavad stressi ja tööeluga paremini hakkama saada.

Inimesed pöörduvad karjäärinõustaja poole väga erinevates küsimustes. Näiteks soovivad nõu noored, kes ei ole päris kindlad, mida edasi õppida. Pöörduvad ka need, kes on pikalt olnud tööhõives, aga soovivad teha karjääripööret ja liikuda uude valdkonda. Lisaks vajavad abi ja nõustamist inimesed, kes on saanud värbajatelt eitavaid vastuseid ning soovivad teada, milles probleem seisneb. Mõnel ei lähe jälle tööintervjuud hästi ja siis saab koos nõustajaga analüüsi teha ning uusi lähenemisi harjutada.

„Üldiselt olen tähele pannud, et inimesed on töö suhtes üha valivamad. Inimesed ei otsi tööd, mis ainult leiva lauale toob, vaid nad tahavad, et töö läheks kokku nende elustiili, väärtuste ja tulevikuplaanidega,“ ütleb karjäärispetsialist Inge-Helene Pello.

Ta lisab: „Kuna paljud, kes minu juurde jõuavad, on saanud eelmistes töökohtades trauma või on suisa läbi põlenud, siis näen ka seda, et aina rohkem inimesi on töökoha valikul ka ettevaatlikud.“

Tööga seotud pettumuste ja hingeliste läbielamiste korral tasub pöörduda näiteks Dorise poole, kes nõustaja ja psühhoterapeudina on nõustanud ning koolitanud inimesi nii vaimse tervise kui ka füüsiliste terviseprobleemide osas, mis tihti ongi alguse saanud pikaajalisest stressist. „Oma sessioonides kasutan peamiselt lahenduskeskset lühiteraapiat, teadmisi neuroteadusest, mindfulness’i, hüpnoosi ja NLP-d,“ selgitab Doris Luha.