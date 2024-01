Eesti ettevõte teeb Leedus ajalugu. Tõeline elektriautonduse torm on algamas

Elektriautode maailma muutustest on räägitud juba mitu aastat. Juttudele andis meeletu hoo Euroopa Liidus tehtud otsus uute sisepõlemismootoriga autode müük 2035. aastast keelustada. Tarbijad ei ole aga vähemalt Eestis elektriautode usku pööranud. Areng on vaevaline. Lisaks sellele, et autod on oma tossavatest sõpradest veel oluliselt kallimad, on mureks olnud ka laadimisvõrgustik. Kui sul koju laadijat paigaldada ei ole võimalik, siis olid varem lõhkise küna ees. Enam mitte ning lähimal kahel aastal paraneb olukord märgatavalt.