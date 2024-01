Milline on pileti hind? Esmaspäevast on bussisõit mitmes maakonnas taas tasuline. Esialgu pääsevad kaks piirkonda

Põlva- ja Võrumaa avalikel maakonnaliinidel muutub pilet tasuliseks alates 1. aprillist seoses uue vedaja tulekuga. Maakonna bussiliinidel, kus on olnud sõit tasuline, jätkub ka edaspidi tasuline sõit.

Üksikpilet maksab 1,50 eurot, kui kasutada e-piletit ehk sõidukaarti või Ühiskaarti, millele on eelnevalt raha laaditud. Bussijuhilt ostes on sama pileti hind 2 eurot. Bussijuhilt saab pileti osta kõikjal sularahas ning mõnel pool ka pangakaardiga. Kuupileti ehk 30 päeva pileti hind on 25 eurot.