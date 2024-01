Eriskummaline testament. Mees otsustas oma lähedastele mängida tõelise vingerpussi

Veel enne surma, 1915. aastal, ehitas ta oma suure häärberi ümber tohutu aia. Kohalikud ametnikud tulid seepeale kontrollima, kas 82aastane mees on ikka korralikult kinnisvaramaksu tasunud. Burt eeldas, et talt nõutakse 400 000 dollarit, aga nõue tuli miljonile dollarile. Mees vihastas sedavõrd, et lasi kõik riiklikud organisatsioonid oma testamendist välja võtta. Ta ütles: „Te vaid tapate hane, kes muneb kuldmune.“

42 lehekülge selgitusi

Ta ei varjanudki oma tuska ning lasi advokaatidel testamenti panna „kiusu-klausli“. Sellest johtuvalt pandi pärast mehe surma tema vara tagasihoidlikule investeerimishoiusele. See pole veel midagi, eks? Aga tema lähedased said suure üllatuse osaliseks. Wellington lisas selle juurde punkti, mis ütles, et raha ei jagata kunagi välja ühelegi tema lapsele ega ka lapselapsele. Tuleb oodata, kuni nad kõik ära surevad. Täpsemalt oli kirjas see, et kui viimane lapselaps hinge heidab, tuleb oodata veel 21 aastat ning alles siis jagatakse pärandus laiali. Testamendi juures oli 42-leheküljeline tekst selgitamaks, miks tema perekond talle sugugi ei meeldinud.