Hulgimüüja toiduhindade debatist: riik peaks süüdlase otsimise asemel rääkima toidujulgeolekust

„Vaatan, et üks ministeerium tellib toidukaupade uuringu ja kriitikanool on jaekaupluste suunas, päev hiljem suunab linna teises otsas olev ministeerium vastutuse omakorda tootjatele. Kõik see on üha arusaamatum olukorras, kus hoogustuv sõjategevus mitmes riigis peaks energiajulgeoleku kõrval tooma riigi fookusesse lisaks toidujulgeoleku,“ leiab Palmiste.