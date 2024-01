Ott Tänak hakkab koos Urmas Sõõrumaaga eksklusiivset elamukvartalit arendama

„Liitusin projektiga, sest see on minu jaoks paraja suuruse ja sobiva ajagraafikuga. Oleme Urmasega ka varem koos asju teinud, tal on visiooni ja toetan teda. Park Tondi Residentside oluline trump on minu silmis ka nende sportlik, kuid samas vaikne ja mugav keskkond,“ ütles Ott Tänak.

Sarnaselt büroohoonete arendamisele on US Real Estate võtnud sihiks rajada Kristiine piirkonda A-klassi kodud. Park Tondi Residentside 2–4-toalistel korteritel on kõigil kas rõdu või terrass, targa kodu lahendused, kõrged laed, maa-alune parkimine ja katuseterrassid. Kahte maja ümbritseb aiaga piiratud roheline sisehoov.

Ettevõttes Park Tondi Residentsid OÜ omab 85% osalust Urmas Sõõrumaa ettevõte U.S. Invest AS ning 15% osalust Ott Tänaku ettevõte OT Service OÜ.

„Park Tondi asukoht on elamiseks ideaalne spordihuvilistele peredele, sest nii Audentes kui ka Forus Spordikeskus asuvad naabruses. Siin saavad elada õnnelikud lapsed, sest nende kool ja huviringid asuvad mõne minuti kaugusel,“ ütles U.S. Investi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Residentside broneerimine on äsja alanud ja nagu alati – kiirematele on suurem ja parem valik.“

Arenduse ehituspartneriks on pikaaegse korterelamute ehitajana tuntud Bildgren, kelle meeskond on varem loonud Kiikri Residentsid, Vikimõisa elamurajooni ja mitmeid teisi korterelamuid. Park Tondi Residentside ehitust hakkab finantseerima LHV pank.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 ruutmeetri üüritavat pinda ja üle 200 000 ruutmeetri arenduses olevat pinda. Ettevõte omab äri-, haridus- ja spordikinnisvara ning arendab terviklikke äri- ja elukeskkondasid, sealhulgas Rotermanni kvartalit, Talsinkit, Patarei Merekindlust, Golden Gate’i, Park Tondit. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.