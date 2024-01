Tartust Tallinnasse ligi viie tunniga: Elron saatis reisijaid oodanud rongi viimasel hetkel minema

Kuna kogu Tallinna ja Tartu, Valga, Koidula suuna vahel toimuv reisirongiliiklus läbib Pedja jaama, oli liiklus takistatud üle kahe tunni – esialgu seisis liiklus täiesti, hiljem said rongid pöörangut läbida oluliselt vähendatud kiirusega. „Mõlemal juhul tingis see olulisi hilinemisi. Et vähendada võimalikult palju rikkest tulenevaid ebamugavusi reisijatele, siis asendusbussid toimetasid inimesi Pedja jaamast Tartu jaama ja vastupidi, et sealt saaks juba rongiga edasi sõita. Kokku mõjutas taristurike reisijaid 11 väljumise/rongi puhul,“ märkis Mäe.

Kokku puudutas taristurikkest tingitud hilinemine 11 rongi/väljumist. „Sellistes liiklusseisaku olukordades on kõige tähtsam, et reisijad saaks võimalikult kiiresti oma reisi jätkata ja mõju nende päevakavale oleks võimalikest väikseim. Kui on prognoos, et taristutõrge võtab kauem aega, tellitakse kohe asendusbussid,“ selgitas Elroni kommunikatsioonijuht. Kui tõrge laheneb või on lahenemas, jätkatakse sõitu rongiga, mis on reisija jaoks kõige kiirem transpordiviis. „Proovime alati leida lahenduse, et isegi ootamatu tehnilise tõrke puhul jõuaks reisija võimalikult kiiresti oma sihtpunkti,“ lisas Elroni esindaja.