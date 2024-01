Solina uus tootmiskompleks saavutas täiskõrguse

Solina Estonia juht Veiko Soome: „On suur rõõm tõdeda, et üsna karmile ja muutlikule talvele vaatamata on ehitustöö kulgenud plaanipäraselt ning püsitakse ajagraafikus. Ehitajad on teinud tublit tööd ja nüüd on juba võimalik ette kujutada, milline saab olema lõpptulemus.“

Arendaja ja omaniku Kapitel Logistics juht Holger Tilk: „Sarikapidu on ehitusprotsessi märgiline hetk, kus on aeg teha esialgseid kokkuvõtteid ja tagasivaateid. Mul on siiralt hea meel, et sõbralik ja lahendustele orienteeritud koostöö kõigi osapoolte vahel on vaatamata tehniliselt keerukale objektile suutnud püsida ning olen kindel, et Solina etalontehas on eeskujulik mitte ainult tootmistehnoloogiliselt, vaid ka ehitustehniliselt.“