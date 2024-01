Ekspert: kas ärikinnisvaras on kõik halvasti? Tegelikult mitte

Rääkides olukorrast ärikinnisvara turul, tuleb silmas pidada, et see on tugevalt seotud olukorraga majanduses. Eesti majanduskasvu arvutamisel tuuakse välja ka erinevate tegevusalade panus. Statistikaameti andmetest nähtub, et kinnisvaraalane tegevus oli 2023. aasta 9 kuuga edukaim tegevusala. Eriti oli see märgatav III kvartalis, kus -3,9% majanduslanguse juures panustas kinnisvaraalane tegevus SKP kasvu 1,2 protsendipunkti.

Samuti näitab statistika, et kinnisvaraalase tegevuse valdkonnas toimetavate ettevõtete müügitulu kokku oli 2023. aasta 9 kuuga mullusega võrreldes 12,3% kõrgem ja lausa 35,8% kõrgem kui Eesti majandusele parimal 2021. aastal.

Kui Eesti SKP 2022. aasta II kvartalis kahanes aastases võrdluses -0,5% ja sai alguse majanduslanguse periood, siis ärikinnisvara üüriturg reageeris sellele õige pea. Tehingusoovide ja sooritatud tehingute arvu vähenemine muutus märgatavaks alates septembrist, mil ärikinnisvara üüriturg tavapärase suvise hingetõmbepausi järel varasema aktiivsuse juurde tagasi ei pöördunudki.

Nii sõlmitaksegi uusi üürilepinguid alates 2022. aasta II poolest tänaseni Eesti kiire majanduskasvu perioodil 2017-2021 nähtust oluliselt vähem. Samas me ei näe, et majanduslangusest tingitud raskused oleksid üürituru tehinguaktiivsuse vähenemise taga - lõviosa üürnikest ei anna ruume tagasi ja maksab üüri endiselt korralikult. Lihtsalt uutesse ruumidesse kolimine on pausile pandud ja eelistatakse pikendada lepinguid olemasolevas asukohas, mitte sõlmida uusi.

Motivatsiooni uutesse ruumidesse kolimiseks on vähe

Täna on puudu ka mitmed uutesse äriruumidesse kolimise olulised motivaatorid. Büroopindade puhul on ettevõtete sooviks pakkuda kaasaegset töökeskkonda, kuid varasemate aastate uute bürooruumide arendamise käigus on suur osa ettevõtteid juba uude büroosse kolinud ja ei vaja lähiaastatel uut.