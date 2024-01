Rahakratt annab nõu: kuidas autoga seotud kulusid optimeerida?

Autot ei pea omama.

Auto omamine on rikastele! Päriselt. Väga paljud inimesed ei peaks üldse autosid omama, sest see seisab neil 95% ajast. Kui mõelda nii, et u 30% sissetulekust läheb igakuiselt autole nagu paljudel eestlastel, siis aasta lõikes tähendab see seda, et jaanuarist umbes aprillini töötad sa ainult auto plekkimise nimel. Sõge, eksole!

Oluline on endale selgeks teha, miks ja kui tihti sul autot vaja on ning selle järgi otsustada, kas otstarbekas on soetada isiklik sõiduvahend Mersu esindusest; kasutada Mobire täisteenusrendi teenust, mille puhul saad autot igapäevaselt kasutada, aga saad ka sama lihtsalt ka autost loobuda; rentida auto hoopis lühiajaliselt just nendeks perioodideks, mil autot rohkem vaja on; kasutada Bolti või Citybee autojagamise teenuseid või eelistada hoopis ühistransporti ja kulutada mitmeid paare Nike-i tosse jala käies.

Minu autoga seotud kulude „optimeerimine“ ongi see, et ma ei oma mitte autot, vaid kasutan Eesti päritolu Mobire täisteenusrendi teenust. See annab mulle kindluse, et ma tean alati, kui suured mul igal kuul autoga seotud kulud on - iga kuu täpselt sama suured! Eestlased on jäärapäiselt väga kinni isikliku sõiduauto omamises. Mina ka kunagi ei tahtnud tunnistada mõtet, et ma ei saa autot päris endale. Täna ei saa ma teistpidi aru, et miks peaks mu kasutuses olev auto üldse minu oma olema? Mul on ju tegelikult vaja seda vaid kasutada.

