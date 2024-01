Euroopa Liidu uus projekt hakkab rahastama iduettevõtteid Kesk- ja Ida-Euroopas

HICEE projekt on suunatud innovatsiooniks läbi tehnoloogiasiirde keskuste, ülikoolide, investorite ja idude omavahelise koostöö. Programmi eesmärk on teha ka koostööd Euroopa Investeerimisfondi kui ka piirkondlike ja riiklike innovatsiooniagentuuridega ning samuti Euroopa poliitika võtmeisikutega, et luua keskkond, mis soodustab pikaajalist kasvu ning loob ühendusi innovatsiooni loomiseks.

HICEE partnerid

Projekti kuulub kümme asutust seitsmest Euroopa riigist: EIT Health (DE) koordinaatorina, selle filiaal EIT Health SI (DE) ja partnerid Civitta (SK), Cobinangels (PL), Crowdberry (SK), EIT Health InnoStars (InnoStars) (DE), Hungarian Business Angel Network (HunBAN) (HU), Ljubljanski univerzitetni incubator (SI), MEDVIA (BE) and TU Delft (NL).

Lisaks toetavad projekti elluviimist KU Leuven (BE), Danube Angels (AT). Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit, Inc. (HU), Business Angels Europe BAE (BE), Karolinska Institutet Innovations AB KII (SE), European Investment Fund EIF (LU), Invest Europe IE (BE), Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (SI).