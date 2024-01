Päev börsil: Tallinna börsil oli tänavuse aasta halvim päev

BaltCapi infrastruktuurifondi probleemide tõttu on Eesti pensionifondid pidanud maha kirjutama miljonite eurode eest investeeringuid. Täpsemalt avastas BaltCap novembris, et infrastruktuurifondi partner Šarunas Stepukonis on toime pannud rikkumise, mis tõi fondile kaasa rahalise kahju ning mille tõttu on käimas kriminaalmenetlus nii Leedus kui Poolas. Pärast rikkumise avastamist vallandati Stepukonis.

Infortari ühe suuromaniku Ain Hanschmidti ettevõte Abante OÜ on ostnud juurde Infortari aktsiaid. Täna selgus, et Abante soetas eelmisel neljapäeval kokku 5567 Infortari aktsiat hinnaga 25,983 eurot aktsia kohta. Seega oli tehingu mahuks umbes 144 650 eurot.

USA presidendivalimiste favoriit Donald Trump pakkus välja, et tuleb kehtestada 10% tariif kõikidele imporditavatele kaupadele. Rabobanki strateeg Michael Every hoiatas, et investorid peaksid juba hakkama hindama, mis muutusi võiks see potentsiaalselt kaasa tuua, märkides, et pakutud plaan raputaks igat varaklassi.