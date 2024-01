Kuigi kasutatud autode turg on aastate jooksul muutunud läbipaistvamaks, on läbisõidumõõdiku näidu tagasikerimine endiselt üle maailma levinud. Ostjad kaotavad ebaausate müüjate tõttu miljoneid eurosid ja tundub, et olukord ei parane veel niipea.