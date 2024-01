SEB prognoos: majanduskasvu taastumine võtab aega

Oodatav intressimäärade langus loob aluse majanduse kiiremaks kasvuks. SEB prognoosi kohaselt on piirdub Euroalal inflatsioon tänavu 1,3% ja Ühendriikides 2,4%ga. Et keskpangad on seatud eesmärgi suuresti saavutanud, asutakse intressimäärade kärpimise teel taas majanduselu elavdama. SEB hinnangul langeb Euroopa keskpanga hoiuseintressimäär, mis kujundab ka euribori taseme, detsembriks 3% juurde. 2025. aasta lõpuks kukub see aga kõigest 2%ni.

Eesti kaubanduspartnerite majandused tänavu ei kasva. Alanev inflatsioon ja intressimäärad toetavad Euroopa majanduse taastumist, ent Euroala keskmine majanduskasv piirdub tänavu siiski kõigest 0,5%ga. Kahjuks on SKP prognoos veel nigelam Eesti peamiste kaubanduspartnerite jaoks. Nii on näiteks Saksamaad tänavu ootamas nullkasvu aasta, mis mõjutab eksportivate tööstust nii Eestis kui Soome ja Rootsis, kelle jaoks on Saksamaa samuti väga oluline turg. Soikunud ehitustegevuse tõttu jääb nullilähedaseks majanduskasv tänavu ka Rootsis, mis mõjutab negatiivselt paljusid Eesti tööstusettevõtteid. Soome majandus tänavu isegi kahaneb, tõsi, küll tagasihoidliku 0,2% võrra.

Majanduslangus muutub nähtavaks. Eesti majanduse senine käekäik on olnud mõneti kummaline. Püsihindades mõõdetud SKP on olnud languses juba 2022. aasta algusest saadik, mistõttu on majanduse maht kukkunud tipust mõõdetuna umbes 6%. Pika aega aitas majanduse kahanemist püsihindades peita selle kiire nominaalne kasv. Suurenesid nii ettevõtete kui majapidamiste sissetulekud eurodes, kuid raha ostujõu kahanemise tõttu oli ühiskond vaesem kui enne. Nüüd on langusesse pöördunud ka nominaalne majanduskasv, mis esmalt on avaldunud ettevõtete senisest kehvemates majandustulemustes, kuid surutis hakkab aina enam jõudma ka palgatöötajateni.