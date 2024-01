Hiina valitsus kaalub sadadesse miljarditesse ulatuvat aktsiaturu päästeplaani

Poliitikakujundajad püüavad Hiina riigiettevõtete kontodelt kokku koguda umbes 2 triljonit jüaani (278 miljardit dollarit), et läbi Hongkongi börsi riigi aktsiaid osta, ütlesid väljaandele plaanidega kursis olevad allikad. Samuti on kohalikest vahenditest eraldatud ligi 300 miljardit jüaani, et osta aktsiaid läbi kohalike finantsettevõtete.

Kaalumisel on veel teised meetmed, millest võidakse teatada sellel nädalal. Seda juhul, kui riigi tippjuhtkond need heaks kiidab.

Sammudega püütakse ohjeldada riigi aina kiratsevat aktsiaturgu ja rahustada jaeinvestoreid, kellest mitmed on riigi kinnisvarakriisi tõttu kaotust kandnud. Seetõttu nähakse samme olulisena ka sotsiaalse stabiilsuse tagamiseks.

Sellal, kui USA aktsiaturg on jõudnud uue rekordini, langes Hiina CSI 300 aktsiaindeks sel nädalal viie aasta madalaima tasemeni ning Hongkongi börsil noteeritud Hiina aktsiate Hang Sengi indeks langes esmaspäeval pea 19 aasta madalaima tasemeni. Uute meetmete peale on Hang Sengi indeks kerkinud 2,6% kõrgemale, kuid ühe aasta tootlus on aktsiaindeksil jätkuvalt -30%.

Ei ole kaugeltki kindel, kas antud meetmetest piisab. Kinnisvarakriis kestab, tarbijate meeleolu on langenud, välisinvesteeringud langevad ja aastaid kestnud ebastabiilset poliitika on vähendanud kohalike ettevõtete usaldust, mis avaldab survet nii majandusele kui finantsturgudele. Varasemad jõupingutused aktsiaturu toetamiseks, eelkõige 2015. aastal, osutusid üldiselt ebapiisavaks ja andsid kohati ka vastupidise mõju. Samuti on ametiasutused olnud tõrksad võtma kasutusele suuri majandusstiimuleid, mida paljud aktsiainvestorid on nõudnud.