Bitcoini hind on pärast suurt läbimurret kolinal kukkunud

Pärast kauaoodatud uudise saabumist ulatus bitcoini hind 11. jaanuaril kohati ligi 49 000 dollarini, kuid pärast seda on järgnenud tugev langus: nüüdseks on hind langenud alla 40 000 dollari piiri. Seetõttu on ka bitcoini ETFidesse investeerinud investorid tugevalt vee all. Sarnaselt on samal perioodil langenud ka ethereum, kuid vähem (umbes 12%).