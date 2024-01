„Tõukeratas on sobilik liikumisvahend aastaringselt. Seda on näidanud meie kolm aastat talvist kogemust — kasutajad sõidavad hea meelega ka talvel ning ilmastik ei ole püsikasutajaid palju mõjutanud. Seega nii nagu eelmistel hooaegadel on Tuule tõukerattad ka tänavu külmal ajal tänavatel,“ kommenteerib Tuule tootejuht Kevin Reisenbuk.