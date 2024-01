Põlva Soojus – juba 30 aastat toasooja

Kuigi ettevõttel ja selle eelkäijatel on pikk ajalugu, pole Tarmo Kirotari sõnul mõtet seoses spetsiifilise tegevusalaga erilisest eduloost rääkida. „Aktsiaseltsi Põlva Soojus põhitegevuseks on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Siht on alati olnud pakkuda kohalikele võimalikult head teenust ja tegutseda nii, et inimesed ei saaks arugi, kuidas soojus majja tuleb. Viimaste aastate suured hinnahüpped pole lasknud meil muidugi märkamatuks jääda ja vahel ei saa kliendid arugi, miks nende küte maksab nii palju rohkem ajalehes ära trükitud maailmaturuhinnast,“ sõnab ta.

Soojaturu kõikumistel lõppu ei paista