EP hoiatab: Hiina võib pääseda ligi Euroopa tähtsatele varadele

Saadikud juhivad tähelepanu, et MCF-i strateegia on Hiina riigi juhitud ja suunatud programm, mis kasutab kõiki riigivõimu ja kaubandusliku mõju hoobasid Hiina kommunistliku partei ja selle sõjalise tiiva tugevdamiseks. Parlamendiliikmed muretsevad, et selle strateegia eesmärk on tehnoloogia ülekandmine eesmärgiga suurendada Hiina domineerimist välismaal ja õõnestada geopoliitilisi rivaale.