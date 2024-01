Noblessneri valukojas asuv restoran Kampai sulgeb uksed

Jaanuari algusest saadik on Kampai restorani ruumid suletud. Ettevõtte esindaja sõnul on nii Kaifi kui ka Kampai pinnad aasta algusest saadik remondis. Tema sõnul avatakse aprillis sealsetes ruumides uue kontseptsiooniga aasiateemaline restoran ja baar. „Esimene korrus saab täiesti uue sisekujunduse,“ kommenteeris esindaja.

Ta lisas, et seetõttu oli otstarbekas lõpetada vanades ettevõtetes tegevuse. On spekuleeritud, et Kampai restorani ruumidesse kolib Noblessneri restorani Lore bistroo omanik ja ettevõtja Kristjan Peäske uus söögikoht. Küsisime Peäskelt selle kohta kommentaari, kuid ta vastas, et hetkel kolimise kohta kommentaare ei jaga.