VIDEO ja FOTOD | Bolt avas streigi ajal ajutise lastehoiu. Kuldsuuga 7-aastane Aleks: ma ei tea, kas olen õpetajaks loodud

Tööandjatel tuleb sageli kohaneda muutustega ja reageerida vastavalt olukorrale. Kui koroonaaeg viis inimesed kontorist koju, siis sel nädalal on kontorid täitunud lisaks töötajatele ka nende lastega. Nii otsustas Bolt avada vähemalt nädala lõpuni pop-up lastehoiu.

Bolti strateegilise kommunikatsiooni juht Katriin Loorents tõdes, et kuigi ettevõte hindab kodukontoris töötamist, võib tekkida ettevõttes olukordi, kus kokkulepitud kohtumine on langenud just streigiga ühele päevale. Nii ongi mitmed töötajad võtnud oma võsukesed tööle kaasa, kus lastele pakutakse ajaviiteks erinevaid mänge, mänguasju, filme ja snäkke.