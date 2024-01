Kadunud kümnend. Kuue triljoni dollari suurune Hiina börsikollaps peatas arenevate turgude arengu

„Turgudel on kombeks, et kapital läheb alati lõpuks sinna, kus seda hästi koheldakse!“ tõdes LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees, miks USA börs on näidanud tagatulesid arenguriikidele.

Eelkõige tuleb probleemsete riikide kontekstis rääkida Hiinast, kus börsiindeksid on järjest otsinud uusi põhjasid ning mis on ka arenevate riikide indeksite suurimaks mõjutajaks. Mandri-Hiina indeks CSI 300 on tipust kukkunud enam kui 40%. Hongkongi indeks Hang Seng, kus on sees ka suuremad tehnoloogiafirmad ning mis on rohkem avatud välisinvestoritele, on libastunud veelgi rohkem, kaubeldes sh 1997. aasta tiputasemest allpool.

Seetõttu on Hiina ettevõtted muutunud pealtnäha odavaks: kui võrrelda suhtarve, on Hiina aktsiad 60% soodsamad kui USA-s. Kas tegu on soodsa ostukohaga või ohtliku lõksuga?