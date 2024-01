EL kehtestas hügieenistandardid joogiveega kokkupuutuvatele materjalidele ja toodetele

„Puhas joogivesi on inimõigus. Täna välja pakutud uued ranged tervise- ja keskkonnakaitsestandardid tagavad, et veega kokkupuutuvad materjalid ja tooted on mürgivabamad. Saastatuse vähendamine on veega varustatuse ja kogu meie ökosüsteemi vastupanuvõime alustala,“ kommenteeris Komisjoni keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius.