Kas Ignitis saab võidu? TTJA kuulutas välja enampakkumise meretuulepargi arendamiseks Saaremaa lähistele

Alghind üle miljoni euro

Enampakkumine toimub Eesti aja järgi ajavahemikul 27.02.2024 kell 12.00 (UTC+2) kuni 29.02.2024 kell 12.00 (UTC+2) elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas www.riigimaaoksjon.ee. Alghinnaks on 1 320 000 €, minimaalne pakkumise samm on 50 000 €. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.