Loome paremini toimivat maailma: EY 30-aastase teekonna tähistamine Eestis ja Baltimaades

EY edulugu Baltimaades iseloomustab vastupidavus, uuendusmeelsus ja pühendumine paremini toimiva maailma loomisele. Viimase 30 aasta jooksul on EY tõestanud end kutsealaste teenuste turu liidrina, aidates ettevõtetel keerulistes oludes navigeerida, muutustega kohaneda ja kasvuvõimalustest kinni haarata.

EY on juhtinud ettevõtteid – alates idufirmadest kuni rahvusvaheliste ettevõteteni – läbi kiirete sotsiaalmajanduslike muutuste. Kasutades oma globaalse võrgustiku laiaulatuslikke erialateadmisi ja kogemusi erinevates sektorites, on EY pakkunud kohalikele väljakutsetele kohandatud lahendusi, mis on võimaldanud ettevõtetel jõudsalt kasvada ja areneda.

EY on mänginud olulist rolli Balti riikide majanduste moderniseerimisel, maksu- ja õiguskeskkonna kujundamisel, arvukate ettevõtete auditeerimisel, tipptasemel nõustamisteenuste pakkumisel, uute tehnoloogiate juurutamisel ning infrastruktuuri arendamisel.

Samal ajal on seadnud EY oma tegevuses esikohale aga ka vastutustundliku ettevõtluse edendamise, et luua ühiskonnas positiivseid muutusi. Läbi algatuste, nagu EY Aasta Ettevõtja konkurss, on EY pakkunud väga vajalikke platvorme, et tunnustada ja toetada kohalikke ettevõtlustalente Eestis, motiveerides nii omakorda majanduskasvu ja töökohtade loomist.

EY Baltikumi eduloo keskmes on inimesed – meeskonnas on praeguseks juba ligi 900 professionaali, kes on teinud EY-st Baltimaade kutsealaste teenuste turul esinumbri. Kaasamise, mitmekesisuse ja õppimise kultuuris kasvanud EY tugev meeskond Baltimaades on olnud alati arengu ja muutuste eesotsas ning saavutanud erakordseid tulemusi.

Kolm aastakümmet tagasi, kui EY oma tegevust Balti riikides alustas, oli see ühtaegu nii hea võimalus kui ka tõsine väljakutse. Hoolimata alles lapsekingades olevast ärikeskkonnast otsustati kolme Balti riigi majanduse arengule siiski õlg alla panna. Praeguseks on sellest võitnud kõik osapooled.