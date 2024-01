5 esimest sammu oma ettevõtte loomiseks

Seega on täiesti mõistlik endalt küsida, kas äkki oleks aeg ettevõtlusega kätt proovida. Võib-olla tegeled mõne hobiga, mille abil saaks lisaraha teenida, või soovid katsetada vabakutselise ametit ja otsida endale ise kliente? Vahest oled mõelnud mõnele tootele, mida endal ja teistel vaja läheks? Igal juhul on ettevõtte loomine esimene samm. Eesti on selleks ideaalne riik, sest ettevõtet on äärmiselt lihtne asutada ja selleks pole tarvis advokaati või isegi notarit kasutada nagu teistes riikides.

Selgitame täpsemalt lahti, millele võiksid ettevõtte loomist kaaludes mõelda. Siin on viis kõige olulisemat sammu!

1. Milline on sobiv ettevõtlusvorm?

Enne ettevõtte registreerimist on esimene samm sobiva ärikeha ehk juriidilise isiku valimine, mis vastaks ettevõtte tegevusalale ja eesmärkidele. Kõige levinumad ja teada-tuntud ettevõtlusvormid on osaühing (OÜ) ning füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). Lisaks saab Eestis asutada täisühingu, usaldusühingu, tulundusühistu ja aktsiaseltsi. Eri juriidiliste isikute kohta saad täpsemalt lugeda äriregistri lehelt.

Täisühing ja usaldusühing on küllaltki vähe levinud äriühingute vormid, mis sobivad suurema hulga osanike kaasamiseks. Ka tulundusühistu saavad asutada vähemalt kaks isikut. Aktsiaselts on keerulisem ettevõtlusvorm, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital, mitmetasandiline juhtimisstruktuur ja suur kapitalinõue.

Kokkuvõttes sobivad alustavale ettevõtjale tavaliselt kõige paremini FIE või OÜ. FIE eeliseks on lihtsus ja puuduseks suur omavastutus. OÜ-l on omavastutus väiksem ehk tegemist on täiesti iseseisva ärikehaga, kuid paberimajandust mõnevõrra rohkem.

2. Kuidas valida ettevõttele nimi?