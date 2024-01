Streigi hind. Kellelt võtab raha streikiv õpetaja

Stuudiumis kurdavad lapsevanemad koolidirektorile, et neil on mitu last, kellest mõni alles ka lasteaiaealine. Üksi neid koju jätta ei saa. „Streik ei ole mitte üksnes õpetaja palga küsimus, vaid see tekitab totaalse kaose iga pere päevaplaani ja nii mõnegi pere eelarvesse tohutu augu, kuna peavad näiteks töölt vabu päevi võtma. Kõik me tahame praeguses majanduslikus olukorras palka juurde saada, aga teha seda teiste arvelt on alatu,“ on mõni lapsevanem nördinud. Koolidirektoril jääb vastuses üle ainult märkida, et streigi mõte pidavatki olema igapäevase elukorralduse kõigutamine, mis kahtlemata tekitab emotsioone.