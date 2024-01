Streik on kulukas eelkõige õpetajatele endile ja väikelaste vanematele

Stuudiumis kurdavad lapsevanemad koolidirektorile, et neil on mitu last, kellest mõni alles ka lasteaiaealine. Üksi neid koju jätta ei saa. „Streik ei ole mitte üksnes õpetaja palga küsimus, vaid see tekitab totaalse kaose iga pere päevaplaani ja nii mõnegi pere eelarvesse tohutu augu, kuna peavad näiteks töölt vabu päevi võtma. Kõik me tahame praeguses majanduslikus olukorras palka juurde saada, aga teha seda teiste arvelt on alatu,“ on mõni lapsevanem nördinud. Koolidirektoril jääb vastuses üle ainult märkida, et streigi mõte pidavatki olema igapäevase elukorralduse kõigutamine, mis kahtlemata tekitab emotsioone.

Vähemalt majanduses ei õnnestu streikivatel õpetajatel esimese paari nädalaga kaost tekitada. Peamise kahju tekitavad nad iseenda rahakotile ja väikelaste vanematele. Mida nädal edasi, seda suuremaks kulud paisuvad. Pikemaajaline streik mõjutaks aga juba praeguste kooliealiste tulevasi sissetulekuid.

Streikijatel majandusele väike mõju

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina andmetel on hariduse tegevusala u 5% Eesti majanduses loodavast lisandväärtusest. Majanduskasvu on aga tegevusala panus olnud keskmiselt kõigest 0,1 protsendipunkti. Sellestki kuulub streigis osalevatele koolidele ja õpetajatele kõigest osa. Tähtajatus streigis osaleb ju vaid umbes 15% hariduse tegevusalas hõivatuid. Kuni kolmepäevase toetusstreigiga on veel ühinenud ligi 13% tegevusala ehk kokkuvõttes on nende mõju majandusele marginaalne, märgib Mertsina.

