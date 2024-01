Pankrotihaldur on skeptiline: Eviko Ehituse varad võivad osutuda oodatust kõvasti väiksemaks

Ettevõtte ajutine pankrotihaldur Maire Arm ütles väljaandele, et suurimad võlausaldajad on Eviko, Verde Ehituskonsult (endise nimega Eviko Inseneribüroo) ning Maksu- ja Tolliamet, millele on ettevõte võlgu 181 301 eurot.

Eviko Ehituse pankrotihaldur on tuvastanud, et ettevõttel on kohustusi ligi 3,4 miljonit eurot. Armi sõnul ettevõttel materiaalset vara ei ole ning varadeks on vaid ehitusvaidlustest tulenevad nõuded. Halduri sõnul on võlgnik ise nende mahu suurusjärguks hinnanud 380 000 eurot, kuid Arm ise on seisukohal, et kuna tegu on ehitusvaidlusega, on lõpptulemus hetkel ettearvamatu ning tõenäoliselt ei ole võimalik saadaolev summa üle 100 000 euro, pigem alla selle.