EfTENi uus fond hakkab otsima rahastamisnäljas kinnisvaraprojekte

Fondi omakapitali esialgne maht on 25,4 miljonit eurot, mida saab kuue kuu jooksul suurendada maksimaalselt 75 miljoni euroni. Fondi suuremate investorite seas on Eesti ja Läti pensionifondid.

„Intressimäärade tõus ja mitu kvartalit väldanud majanduslangus on jätmas oma jälge kinnisvarasektorisse. Ühelt poolt on pangad muutunud oluliselt konservatiivsemaks kinnisvaraprojektide rahastamisel. Kallinenud laenuraha ja majanduskeskkonna ebakindel väljavaade on teisalt toonud kinnisvarasektorisse klientide madalama aktiivsuse. Selle tulemusena on sektoris tekkinud investeerimisvõimalusi, kus isegi pikemas perspektiivis mõistliku äriideega projektides esineb rahastamises puudujääke,“ kommenteeris fondi asutamise tagamaid EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla.

EfTENi tegevjuht lisas, et fondivalitseja on ennast alati profileerinud kinnisvarasektoris nn aktiivse investorina, kes on võimeline investeerima ka raskustes või suuremat kontseptsioonimuutust vajavatesse objektidesse.

„Uue fondiga oleme valmis rahastamisvajakuga kinnisvaraprojektidele pakkuma nii täiendavat oma- kui ka võõrkapitali. Eesmärgiks on koos kinnisvaraprojektide käivitajatega viia lõpuni mõistlikud algatused, mis on rahastamistingimuste karmistumisega toppama jäänud. Aktiivsete investoritena võtame üldjuhul koos algsete omanikega vastutuse ja ühise kontrolli projektide lõpule viimisel. Kuigi fond on suunatud eeskätt institutsionaalsetele suurinvestoritele, saavad Eesti jaeinvestorid fondi investeerida EfTEN United Property Fund kaudu,“ kirjeldas fondi investeerimispõhimõtteid Kristjan Tamla.

Üüriobjekte ei otsi