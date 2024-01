Uuring toob välja, millist värvi auto on eestlaste seas kõige populaarsem

Valdav osa Eesti autoostjatest valib praktilisi värve

Eestis oli 31,7% kõigist carVertical kontrollitud autodest hallid, 21,1% – mustad ja 19% – valged. See peegeldab ka tendentse teistes riikides, kus ühevärvilised sõidukivärvid on kõige populaarsemad. Hall, must ja valge on praktilisemad, kergemini hooldatavad ega vaja liigset tähelepanu, mis on iga autoomaniku jaoks oluline.

2000. aastal oli hallide autode osakaal Eestis 27,6%, mis tähendab, et selle populaarsus aastakümnetega veidi kasvas. Valge värvi populaarsus on veelgi kasvanud: 8%-lt 2000. aastal 14%-ni 2010. aastal ja 24,4%-ni 2020. aastal.

Paljud juhid väldivad erksaid värve, kuna need võivad aastate jooksul tuhmuda, põhjustades auto väärtuse vähenemist. Seetõttu on oluline hoida autot varjus, et vältida värvi tuhmumist.

„Monokromaatilised värvid on siin pikka aega. Valge, hõbedane, hall ja must on populaarsed kogu maailmas. Sinised sõidukid osutuvad 2023. aastal populaarseks valikuks, samas kui ülejäänud värvid jäävad konservatiivsete valikute varju,“ ütleb autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.

Tootjad pakuvad nüüd autoostjatele vähem värvivalikuid

Tumedamaid värve kasutatakse sageli esmaklassilistes sõidukites. Kuid ainult mõned juhid eelistavad neid, kuna need tõmbavad ligi kuumust, tolmu ja mustust. Kuigi see ei pruugi olla Kesk- või Lääne-Euroopa ostjate jaoks suur probleem, pole nad lõunaturgudel nii populaarsed.

Erksad värvid ei oma Eesti kasutatud autode turul märkimisväärset osakaalu: kollane – 0,9% kõigist carVertical kontrollitud sõidukitest, punane – 6,9% ja sinine – 9,6%. Kollane ei olnud kunagi populaarne valik: 2000. aastal olid vaid 2,7% autodest kollased, langedes 2010. aastal 0,5%-ni ja 2020. aastal 1,3 protsedini.