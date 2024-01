Eksperdid: Hiilgeaeg on läbi. Eesti idusektor on naasmas normaalsusesse

Traditsioonilise Estonian Startup Ecosystem Annual Fireside Chat arutelu osalejad tõid välja, et globaalsetel turgudel ja kohalikus majanduses toimuv ei jätnud idusektorit puudutamata ning investeerimisaktiivsus nii Euroopas kui Eestis on langenud. Eesti iduettevõtete jaoks tähendas see investeeringute mahu langust võrreldes aasta varasemaga ligi seitse korda, samas positiivsena on ettevõtete käibed stabiilsed või kasvamas. Siiski olid vestlusringis osalejad ühel meelel, et globaalses võrdluses on Eesti tehnoloogiasektor jätkuvalt tugev.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) juhatuse liige Margus Uudam nimetas möödunud aastat vastuoluliseks. „Investeeringute osas ei ole eelmise aasta statistika siiski nii halb nagu paistab, sest sisemised investeerimisringud statistikasse ei jõua. Samas nägime mullu, kes on võimeline kasvama ja kes mitte ning meil on ettevõtteid, mis pole kümme aastat kasvanud. Nendega on seotud asutajad, kes ei näita kasvu aga ei anna ka alla,“ tõi Uudam välja ning rõhutas, et Eesti jaoks on suur luksus hoida inimesi ettevõtetes, mis ei kuku läbi ega ei kasva.

Konkurents idusektoris on kasvamas

Turuosalised olid ühel meelel, et uute ükssarvikute kasvamiseks vajab Eesti uusi iduettevõtete asutajaid ja välistalente. Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et konkurents asutajate ja töötajate eest riikide vahel on kasvamas. „Möödunud aastal tuli Eestisse kolm korda vähem välistalente. Näiteks 2022. aastal tuli siia 1300 välistalenti, kuid möödunud aastal tuli startup- ja kasvuviisaga kokku vaid 500 välistöötajat. Välisasutajate arv on jäänud samale tasemele - umbes 100 asutajat,“ ütles ta.