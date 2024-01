Unibet leidis endale kosilase. Prantslased tahavad spordiennustuste portaali ära osta

Täpsemalt kuulub Unibet Malta firma Kindred Groupi alla, mis on üks suurimaid veebihasartmänguteenuste pakkujaid maailmas. Kindredi juhatus teatas nädala alguses, et soovitab ühehäälselt Kindredi aktsionäridel võtta vastu Prantsuse riikliku lotofirma La Française des Jeux SA avalik ülevõtupakkumine, milleks on 130 Rootsi krooni aktsia kohta. Möödunud nädalal enne pakkumise avalikustamist kauples Kindred Groupi aktsia 100 Rootsi krooni kandis, pakkudes seega aktsionäridele preemiat. Firma aktsiatega kaubeldakse Stockholmi börsil.