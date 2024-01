VIDEO | SEB majandusprognoos: tööstuse koondamised lähikuudel jätkuvad

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on Euroopa Keskpanga ülesandeks on olnud viimastel aastatel inflatsiooni alandamine ja seda nii, et ka majandus jääks kõrgete intressimäärade keskel ellu.

Kui varem Euroopas ja USAs kardeti, et intressimäärade tõus jahutab majandust liiga kiiresti ja sellega kaasneb suur nõudluse kukkumine (tarbimine, investeerimine väheneb), tööturul hakkab inimesi üle jääma ja sellest koondtulemusena toimub suur majanduslangus, siis SEB esindaja hinnangul on täide minemas just positiivne stsenaarium ehk majanduse pehme maandumine, kus inflatsioonist saadakse jagu ilma suurte negatiivsete tagajärgedeta majandusele ja tööturule.

Riske siiski eksisteerib. Kuigi ootus on, et suuremad keskpangad hakkavad intressimääru allapoole tooma, siis samas ei olda veendunud, et alanenud inflatsioon ka sinna tasemele jääb või võiks hakata tõusma. Seni on ettevõtjad saanud kõrgete intressimääradega hakkama, kuid kui need jäävadki nii kõrgeks, võivad paljud ettevõtjad tagasimaksetega hätta jääda. Samuti on keeruline prognoosida geopoliitilist olukorda, mis on viimasel ajal iga aastaga toonud kaasa uue sõja.

Eesti majandus langes 2023. aastal 3,4%. Sel aastal prognoosib pank langust 0,5%. Aastal 2025 prognoositakse taas kasvu - 3,5%.

Majanduskliima ühtib õhutemperatuuriga

Nestori sõnul võib Euroopa majandusseisus täheldada, et paremini läheb lõunapoolsel Euroopal, kui arvesse võrra majanduskindlust. Selle all peetakse silmas kui heaks peavad majanduse seisu täna ja tulevikus tarbijad ja ettevõtjad. Lõuna-Euroopa ettevõtjate hinnang majandusele on optimistlikum, Kesk-Euroopas olulisest optimismist rääkida ei saa, kuid olukord pole ka väga hull ning kolmandaks eristuvad kolm riiki: Eesti, Soome, Rootsi, kelle hinnang majanduse osas on väga pessimistlik.