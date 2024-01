Uued ettevõtjad pahased: EAS/Kredexi ettevõtjate starditoetuse väljamaksmine on lükkunud ligi aasta

Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kelle sõnul alustavad ettevõtjad ootamas, et toetus avataks, kuid seni ei ole seda toimunud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusosakonna regionaalse arengu nõunik Kaarel Lehtsalu sõnul on nad soovinud muuta uues ettevõtete starditoetuse meetmes tingimusi alustavatele ettevõtetele lihtsamaks. „Kahetsusväärselt on võtnud läbirääkimised meetme administreerimise tingimuste üle RTK ja EIS-iga oodatust kauem, kuna soovisime leida parimat lahendust, mis vastaks selle juures ka kõigile riigihanke reeglitele,“ märkis Lehtsalu. Nüüdseks on lahendus leitud ning taotlusvoor loodetakse avada nii pea kui võimalik veebruari kuu jooksul.