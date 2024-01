Haapsalu elamuarenduse Marienholm ehitus algab veebruaris

Palju positiivset tähelepanu saanud Marienholmi arendusse tulevad mereäärsed panoraamvaatega korterid, kaid supilaudadele ja väikepaatidele, kohvik, pargiala ning tulevikus ka esinduslik SPA-hotell. Poolsaar, mis asub Haapsalu linnas Suure Viigi kaldal, avati avalikkusele aasta tagasi peale aastakümneid väravaga suletud olemist.

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuht: „Marienholmi projekt on märgiline ja inspireeriv kogu Läänemaa arengus. Klientide huvi on olnud tugev ja meeskond, kes Marienholmiga arhitektuuriliselt, sisearhitektuuriliselt ning maastikuarhitektuuriliselt töötab, on Eesti tippude-tipp. Hea on nüüd hoonete ehitust alustada tugeva, kvaliteetse ja usaldusväärse partneriga nagu Mitt & Perlebach. Teede ehitus on Tariston AS käe all käinud juba alates novembrist. Esimese hoone jaoks läheb Mitt & Perlebachil kopp maasse veebruaris.“

Kristjan Mitt, Mitt & Perlebach juhatuse liige: „Haapsalu Marienholmi projekt on nii asukoha kui ka arhitektuuri mõttes väga eriline. Ehitame majad otse merekaldale Haapsalu linna, mis peavad pidama vastu tuultele ja tormidele ning keskkonda samas sobituma. Projekt on kõrge profiiliga ja oleme kindlad, et tulemus tuleb igati selle vääriline.“

„Hea on näha, et aasta peale poolsaare avalikkusele avamist on inimeste huvi ala vastu väga suur. Siin käib jalutajaid ja uudistajaid igapäevaselt. Sellele suure tõuke on andnud ka seitsme peegelmajaga butiikhotelli Tiny Marienholmi avamine poolsaare alguses, mida tegime möödunud suvel. Eesmärk on piirkond muuta nii kohalikele kui külastajatele atraktiivseks piirkonnaks, kus elada, jalutada, sporti teha ning vaba aega veeta. Näeme, et muutus on juba toimumas,“ kommenteeris Lüiste.

Marienholmi arenduse autorid on Scandium Kinnisvara juhtimisel 3+1 arhitektid, KAMP büroo sisearhitektid ning Tajuruum maastikuarhitektid. Esimesed mereäärsed korterid valmivad 2025 kevadel. Pool esimese etapi korterites on juba müüdud.