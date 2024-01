Google’i endine juht Eric Schmidt lõi Eestisse ettevõtte, mis on seotud kamikaze-droonidega

Miljardär on ettevõtte olemasolu kiivalt varjanud ning ei ole sellest avalikult veel rääkinud. Eesti ettevõtte Volya Robotics OÜ emaettevõtteks on märgitud USA-sse registreeritud White Stork.

Väidetavalt arendavad ettevõtted droone, mis kasutavad ära tehisintellekti võimalusi ning suudavad lennata ka sellises keskkonnas, kus on GPS-i signaal häiritud.

Mitmed allikad on väljaandele Forbes väitnud, et Schmidt on Ukrainas külastanud tehaseid ja lasketiire ning kohtunud ka teiste idufirmadega, mis tegutsevad samal maastikul.