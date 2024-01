Euroopa suurim tehnoloogiafirma kolmekordistas tellimused ning andis kiibitööstusele uue lootuse

ASML on ainus ettevõte, mis toodab kõige keerulisemate pooljuhtide valmistamiseks vajalikke seadmeid ning nõudlus ettevõtte toodete järele on tööstusharu tervise näitaja, kirjutab Bloomberg. Rekordilised tellimused ASMLi tipptasemel UV-kiirguse litograafia masinatele näitavad, et tehnoloogia suurimad kliendid, sealhulgas Intel, Samsung Electronics ja Taiwan Semiconductor Manufacturing on väljavaate osas optimistlikud.