Ühendatav ühing peab täitma kõiki raamatupidamisega seotud kohustusi kuni äriregistrist kustutamiseni

Riigikohus lükkas ümber alama astme kohtute ning Maksu- ja Tolliameti seisukoha, et maksustamise aluseks tuleb võtta ühinemise bilansi päeva seisuga koostatud Eesti ühingu bilanss. Siinkohal selgituseks, et ühinemise bilansi päeva ja ühendatava ühingu registrist kustutamise vahele võib jääda kuni kaheksa kuud. See on küllalt pikk periood, mille kestel ühendatava ühingu tegevus jätkub tavapärases rütmis.