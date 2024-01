Ettevõtjate koolitaja: viielised töötavad kolmeliste alluvuses. Uus põlvkond toob ärimaailma suured muutused

Rillo sõnul on Eesti väikeettevõtjate hulk per capita üks kõrgemaid, kuid probleem on väikeettevõtjast suuremaks kasvamises. Ta nendib, et kasvamise protsessis kipuvad elukogenud inimestel ettevõtluses egod ette jääma, mille tõttu enda potentsiaali piiratakse, sest on tung kõike ise kontrollida. Samas nentis Rillo, et noorema põlvkonna ettevõtjate seas ta kõrge enesehinnangu ettejäämist pole täheldanud.

„Üheksakümnendate alguses, kui oli muutuste aeg, siis ennekõike jäid ellu ja said paremini hakkama need, kes endale küünarnukkidega teed tegid. Mul on tunne, et viimase kümne aasta jooksul loodushoiust, planeedist ja jätkusuutlikkusest rääkides ei ole enam tingimata kasv majanduse mõistes kõige olulisem asi. Arvan, et sellest tulenevalt me oleme kasvamas rohkem kollegiaalsemaks ja üksteisega arvestavamaks ning see on see, mida noored enam hindavad,“ ütles ettevõtjate koolitaja Marko Rillo.

Tuleviku ärimaailmas ei saa mööda vaadata tehisintellektist. Rillo nendib, et kasutab oma töö raames juba täna alatasa AI-d. „Näiteks presentatsiooni kokku pannes küsin AI-lt mõtteid ja teemasid, millest presentatsioon rääkida võiks. Tehisintellekt on vestluspartner, kellele ma saan ülesandeid anda. Arvan, et meil hakkab üha enam sedaliiki firmasid, kus IT- ja turundusinimestel on lahti 50 virtuaalset tehisintellekti, kes kõik täidavad ülesandeid,“ ütles Rillo ning lisas, et tehisintellekti saab kasutada tööriistana, kuid sellele ei tohiks täielikult lootma jääda, sest juba praegu on sotsiaalmeedias märgata, kuidas näiteks LinkedInis või Facebookis kirjutatakse pikki sisutühjasid tekste, mis on tehisintellekti genereeritud.