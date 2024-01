Uuring: neljast eestlasest kolmel seisab kodus kasutuseta vanu nutiseadmeid

Positiivse poole pealt selgus küsitlusest, et eestimaalased on digiprügi ja selle olemusega väga tuttavad. Lausa 99% küsitletutest teadis, et digiprügi all mõistetakse vanu digifaile, mida enam ei kasutata.

„Seda on väga positiivne näha, et viimase viie aastaga on inimeste teadlikkus digiprügist nii palju tõusnud. See aitab kindlasti kaasa ka digiprügi aktiivsele vähendamisele oma nutiseadmetes, arvutites ja pilvelahendustes,“ sõnas Telia kvaliteedijuhtimise üksuse juhataja Hele Tammenurm.

Digikoristuse ehk vanadest elektroonikaseadmetest vabanemise ja ebavajalike failide kustutamise võtab aeg-ajalt ette enam kui 40% küsitluses osalenutest. Näiteks on eestlased innukad vanade ja ebavajalike e-kirjade kustutajad – iga päev või kord nädalas teeb seda viiendik küsitluses osalenutest. Ebavajalike äppide, fotode ja videote kustutamine võetakse ette igakuiselt või korra poolaastas – seda teeb samuti viiendik küsitletutest.

Peamiselt motiveerib inimesi digikoristusega tegelema isiklik soov ebavajalikest failidest lahti saada – seda tõi välja 71% inimestest. Pooli vastanutest ajendab tegutsema see, et seadmete salvestusmahud hakkavad täis saama, või soov, et nutiseade paremini töötaks.

„Kuigi paljusid inimesi ajendab ennekõike tahtmine nutiseadet mugavamalt kasutada, toob 15% uuringus osalenutest siiski välja ka soovi käituda digimaailmas keskkonnasõbralikult,“ märkis Tammenurm. Tema hinnangul annab see lootust, et kasvamas on nende inimeste hulk, kes mõistavad, et digiprügil on süsinikuheite tekkimises päris suur roll.