Tartu Mööblikoda – eritellimusel sisustus kõige nõudlikumale maitsele

Tartu Mööblikoja toodangusse kuuluvad kaupluste letid ja mööbel, vitriinid, kohvikute mööbel, kodumööbel, raamatukogu sisustus ja palju muud. Näiteks on Tartu Mööblikoda sisustanud paljud Rahva Raamatu poed, hotellid, mitmed koolid, kohvikud ja restoranid. Edukas ettevõte on saanud mitmeid tunnustusi, sealhulgas Äripäeva mööblitööstuse TOP-i ettevõte 2023 ja gasellettevõtte tunnustus Gaselli Kongressi poolt aastal 2022.

Tartu Mööblikojas töötavad koos nii tislerid, disainerid, arhitektid kui ka mööblimeistrid, kelle ühiseks eesmärgiks on luua harmooniline keskkond ja pakkuda parimat võimalikku teenindust ning tooteid.

Mööbel on ruumi identiteedi looja, seega väärtustab Tartu Mööblikoda kvaliteetselt valmistatud sisustust. Oodatud on nii äri- kui ka erakliendid ning pole kahtlust, et koostöös leitakse iga ruumi jaoks parim sisustuslahendus.

Uurisime Tartu Mööblikoja müügijuhilt Tanel Pritsilt, kuidas ettevõttel praegu läheb.

Olete tegutsenud aastast 2009. Kuidas on läinud ja millised on teie tulevikuplaanid?

Alustasime nullist. Tartu Mööblikoda on tuntud usalduse ja kvaliteedi poolest. Nüüdseks on meil olemas ka kaasaegsed seadmed ja algust on tehtud ka uue hoone rajamisega.

Kes on teie peamine klient?

Eelkõige näeb meie mööblit suuremates ehitusprojektides (Ehitus5ECO, Merko, RevinGrupp jpt), aga teeme koostööd ka paljude kujundajatega raamatupoodide, restoranide, koolide, kohvikute ja ka eraisikutele erilise sisustuse pakkumisel.

Millega paistate silma, et klient valib koostööpartneriks just teie ettevõtte?

Me ei müü ainult mööblit – me pakume terviklahendust. See tähendab nõustame, projekteerime, toodame, paigaldame, hooldame jne. Aga eelkõige pakume me oma teadmisi ja kogemusi, täidame kokkuleppeid ning klient saab veelgi parema sisustuse, kui ta alguses ette oli kujutanud.

Mis on praegu peamised trendid sisustuses ja mööblivalikus?