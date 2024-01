15 aastat pidusid: „Siit edasi on kõik boonus.“

Pandeemia jäetud märke on meeste sõnul aga klubimaastikul siiani näha: „See 2023. aasta esimene pool näitas hästi seda, et koroona tegi turul korrektiive. Mingid klubid pandi kinni ja selle tõttu ongi Tallinnas praegu optimaalne arv klubisid – igale sihtrühmale nii vanuse kui ka muusika poolest.“ Koroona on ka peonädala lühemaks muutnud. Kui varasemalt oli Venus lahti kuus päeva nädalas, siis pärast koroonat peetakse pidusid neljapäevast laupäevani. Sellise muudatuse on tinginud nii pidulised ise kui ka töötajad. Pandeemia ajal olid paljud teenindussektori inimesed sunnitud otsima endale uue töö ja selle lõppedes tuldi küll teenindusse tagasi, aga siiski teise töö kõrvalt.

Pandeemia aastatel oli Venus 24 kuust 15 jooksul suletud. See tähendab, et kahe aasta jooksul sai tööd teha vaid üheksa kuud. Sellest hoolimata suutis klubi aga ellu jääda ja raskustest ka võidukana välja tulla: „Selle aja elasime suuresti üle tänu sellele, et suutsime kiiresti kulusid optimeerida, ja eks normaalsete aastatega olid kogunenud ka väikesed varud.“

Kui praegused omanikud Venuse 2009. aastal endale said, valitses Eesti majanduses tõeliselt nukker seis. Võiks ju arvata, et see muutis ka klubi käima tõmbamise keeruliseks, kuid tegelikult tõdevad omanikud, et ka raskel ajal tahetakse lõbutseda: „2009. aasta oli sügav majanduslangus. Õnneks on aga niimoodi, et pidutseda tahetakse nii siis, kui on väga head ajad, kui ka siis, kui on väga kehvad. Ka pärast koroonat oli näha, et inimesed igatsesid väljas käimist. 2023. aasta esimene pool oli meil korralik hullumaja. Pärast seda läks kõik normaalsuse piiridesse tagasi, aga eelmisel aastal tegime ka rekordkäibe.“

Saatuse tahtel oli klubi samal ajal sattunud raskustesse. Rahvast seal ei käinud ja äri ei õitsenud – ühesõnaga see koht vajas uut hingamist. Nii leidsidki noored ja hakkajad koha, millesse oma ihu ning hingega panustada: „Saime selle pakkumise juhuslikult ühe tuttava käest. Venus oli tegelikult tegutsenud juba kümme aastat, aga see oli päris nukras seisus. Eks me tegelikult tahtsime alguses endale lihtsalt töökohti luua. Sündinud ettevõtjad me ei olnud.“

15 aastat tagasi, 2009. aastal juhtus nii, et ühe Tallinna ööklubi töötajate suhted oma ülemusega muutusid keeruliseks. Pinge oli õhus ja tekkis olukord, kus üheskoos edasi minna ei olnud võimalik. Nii jõudsidki baarileti taga töötanud staarteenindajad otsuseni, et nad ei taha enam kellegi teise taktikepi järgi tantsida, ning on aeg oma asja ajama hakata. „Kliendibaas oli meil kõigil olemas ja nii tekkiski mõte, et võiksime leida oma pinna ning teha oma klubi,“ räägivad Venuse omanikud.

Selge sihtrühm ja kvaliteetne teenindus

Kindlasti on Venuse püsimisele kaasa aidanud ka see, et kohe algusest peale suutsid omanikud paika panna väga kindla sihtrühma, kellele pidusid korraldatakse. Venuse puhul on tegemist 21+ klubiga, mis tähendab, et nooremad pidulised sinna sisse ei pääsegi. „Me oleme algusest peale seda joont hoidnud ja sellel on omad põhjused. Esiteks ei ole nooremad niivõrd heal järel ja teiseks ei oska nad veel vastutustundlikult alkoholi tarbida ning ega me seda propageerida soovigi,“ räägivad Venuse juhid.

Lisaks on klubiga algusest peale kaasas käinud kõrge teeninduse standard. Kui eelmine töökoht maha jäeti ja uue klubiga algust tehti, juhtus nii, et eelmisest kohast tulid kaasa peaaegu kõik kliendid. Nii sai tegijatele hästi selgeks see, et tähtis ei ole mitte koht, vaid inimesed. „Kui me eelmisest kohast ära tulime, siis juhtus nii, et see läks poole aastaga pankrotti. Kõik kliendid tulid siia kaasa ja meil oli järjekord ukse taga. See näitab selgelt, kui oluline on kvaliteetne tööjõud.“

Siit edasi on kõik boonus

Tulevikku vaadates tunnistavad mehed, et kindlat eesmärki nad püstitanud ei ole: „Me võtame seda nii: juba 15 aastat oleme saanud teha seda, mida armastame, ja oleme seda teinud hästi, nii et kõik, mis siit edasi tuleb, on puhas boonus. Kui peaks juhtuma, et see saab läbi, siis meenutame positiivselt seda, mis oli. Üldiselt öeldakse, et ööklubide eluaeg on kolm kuni viis aastat, nii et meil on juba väga hästi läinud.“

2024. aasta suvel tähistab klubi Venus suurejooneliselt oma 15. sünnipäeva, kuhu on oodatud kõik peojanulised hinged! Hoia silm peal nende sotsiaalmeedial, et peo üksikasjadega kursis olla.