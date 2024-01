Sada aastat Tallinna Hipodroomi

Takistustest tuleb üle hüpata

Tallinna Hipodroomil on harrastatud erinevaid hobuspordialasid, nagu galopivõidusõit, takistussõit ja raskeveohobuste võistlus, kuid hipodroomi leivanumbriks on alati olnud traavisport. Viimase näol on tegemist väga omapärase hobuspordialaga, kus sõitjad istuvad hobuse taga kärus ja loomad võistlevad omavahel traavi joostes – võidab see, kes jõuab esimesena finišisse. Praegu on aga Tallinna Hipodroomi suurim murekoht see, et traavispordil puudub noorte sõitjate ja treenerite pealekasv. Kuna hipodroom on aga aktiivselt traavispordi turundamisega tegelema hakanud, on ka huvi selle spordiala vastu kasvanud.