Majandusmeedias kirjutatakse üha enam sellest, et häiritud Punase mere kaubatee mõjutab aina rohkem ka Euroopa riike, eriti kolme suurema majandusega riiki. Suurbritanniat on tabanud hinnasurve ning Saksamaad ja Prantsusmaad pikemad tarneajad. Hinnatõus puudutab kaupade liigutamise kulu. Tööstussektori inflatsioon on viimaste kuude kõrgeim. Tarneajad on esimest korda 12 kuu jooksul pikenenud.