Kati, tule söööööma!

Aastate jooksul on nii turg kui ka Eesti inimeste toitumisharjumused tundmatuseni muutunud. Valik, millest toitu valmistada, on praegu avar, kuid põhivajadus jääb. Öeldakse, et mida lühem on toidukauba etiketil koostisosade nimekiri, seda tervislikum see sööjale on. Teskatel OÜ tooted on ühesõnalised: sool, suhkur, riis, tatar, hernes, põlduba, kaerahelbed, kruup, tangud, manna. Tegelik nimekiri on pikk. Ostja silm märkab poeriiulil mällu sööbinud kujundusega KATI kaubamärki eksimatult ja harva juhtub, et mõni konkureeriv helves või tera on soodsama hinnaga. „Lihtsate asjade kestvus peitubki nende lihtsuses. Meil on õnnestunud ajada püsivalt oma rida, hoida stabiilset käivet ja sujuvalt ka laieneda,“ tõdeb firmajuht.